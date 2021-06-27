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Общество27 июня 2021 10:38

Известно, в каких районах Башкирии больше всего людей с шизофренией

В нескольких районах наблюдается высокая доля жителей с этим психическим расстройством
Источник:kp.ru
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В Башкирии самая высокая доля людей с шизофренией в Ермекеевском районе. Минздрав Башкирии сообщил, что в 2020 году показатель заболеваемости составит 4,6 на 100 тысяч человек.

В Ермекеевском районе, сообщает Ufatime.ru со ссылкой на министерство, доля людей с этим психическим расстройством составляет 44,6 на 100 тысяч жителей, в Мишкинском районе, который идет следующим – 22,6, в Татышлинском – 18,1, в Куюргазинском – 13,5, в Кармаскалинском – 10,2.

Самый высокий показатель среди городов в Нефтекамске – 7, в Салавате – 6 на 100 тысяч населения.