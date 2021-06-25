МЧС: в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

В МЧС по Башкирии передали штормовое предупреждение. Спасатели проинформировали, что 26 июня ожидается шквалистое усиление ветра, грозы, ливни и град, а также ухудшение видимости в тумане 500-1000 метров.

– Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 28-33°, – сообщили в ведомстве.

Непогода придет также и в Уфу в виде кратковременного дождя, грозы, града. Прогнозируется также усиление ветра ночью 3-8 м/с, днем 8-13м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°, днем 30-32°.