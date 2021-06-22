Пропал 18-летний парень из Уфы

Фото: «Лиза Алерт»

Вчера, 21 июня, пропал 18-летний уфимец Денис Ахмадеев. Ориентировкой пропавшего поделились волонтеры «Лиза Алерт».

Приметы Дениса Ахмадеева: рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, темно-карие глаза. Он был одет в футболку, джинсы и темные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении парня, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8 (937) 365 23 46.

Напомним, вчера, 21 июня, спустя пять суток завершились поиски 24-летнего Олега Муравьева из Кумертау. К сожалению, молодого человека нашли мертвым – парень утонул.