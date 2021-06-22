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Происшествия22 июня 2021 6:23

Спустя пять суток в Башкирии нашли тело пропавшего 24-летнего парня

Олег Муравьев утонул
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Несколько дней его искали спасатели, родственники все это время не теряли надежды увидеть его живым.

Несколько дней его искали спасатели, родственники все это время не теряли надежды увидеть его живым.

Вчера, 21 июня, завершились поиски 24-летнего Олега Муравьева, который пропал в Кумертау. Об этом сообщили в «Лиза Алерт». К сожалению, нашли его мертвым – парень утонул.

В Госкомитете по ЧС рассказали, что тело погибшего достали из водоема 21 июня. Пропавший утонул еще 17 июня в водоеме Кумертауского угольного разреза Куюргазинского района. Несколько дней его искали спасатели, родственники все это время не теряли надежды увидеть его живым.

Всего с начала года в республике только по официальным данным утонуло 15 человек, в том числе четыре ребенка.