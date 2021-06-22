Спустя пять суток в Башкирии нашли тело пропавшего 24-летнего парня

Несколько дней его искали спасатели, родственники все это время не теряли надежды увидеть его живым.

Вчера, 21 июня, завершились поиски 24-летнего Олега Муравьева, который пропал в Кумертау. Об этом сообщили в «Лиза Алерт». К сожалению, нашли его мертвым – парень утонул.

В Госкомитете по ЧС рассказали, что тело погибшего достали из водоема 21 июня. Пропавший утонул еще 17 июня в водоеме Кумертауского угольного разреза Куюргазинского района. Несколько дней его искали спасатели, родственники все это время не теряли надежды увидеть его живым.

Всего с начала года в республике только по официальным данным утонуло 15 человек, в том числе четыре ребенка.