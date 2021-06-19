В Уфе перекроют улицу в центре города из-за Дня памяти и скорби

Фото: администрация Уфы

В Уфе 22 июня из-за мероприятий ко Дню памяти и скорби перекроют улицу в центре города.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что автомобильное движение будет ограничено по улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Цюрупы. Временные неудобства ждут жителей и гостей города с 21.30 21 июня до 01.30 22 июня.

Объезд участка общественным транспортом будет организован по улицам Советской, Заки Валиди Цюрупы и Ленина.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе из-за ремонта улицы Комсомольской будет ограничено движение по улицам Рязанской и Шафиева.