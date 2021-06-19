В Уфе из-за ремонта Комсомольской перекроют еще несколько улиц

В Уфе продолжается ремонт улицы Комсомольской

В Уфе из-за ремонта Комсомольской частично перекроют улицы Рязанскую и Шафиева.

Эпопея с полной реконструкцией грузового дублера проспекта Октября продолжает набирать обороты. В ремонте улицы Комсомольской строители уже добрались до участка на уровне остановки «Юношеская Библиотека» по проспекту Октября.

Из-за этого с 21 по 24 июня будет перекрыто движение автомобилей в сторону проспекта Октября по улице Рязанской.

А с 24 по 27 июня нельзя будет проехать в сторону проспекта Октября по более загруженной улице Шафиева.

По уже привычному сценарию власти Уфы просят гостей и жителей с понимаем отнестись к ситуации и заранее выбирать маршруты движения.

Реконструкция улицы началась еще далекой осенью 2019 года. По первоначальным планам, ремонт Комсомольской должен был закончиться до конца ноября 2021 года.