Трое из четверых подростков, сбежавших из спецшколы в Башкирии, задержаны

Фото: МВД по Башкирии

На днях из Серафимовской специальной школы закрытого типа в Туймазинском районе Башкирии сбежали четверо воспитанников. Подростков, ранее судимых за кражи и угон автомобиля, незамедлительно объявили в розыск. По данным полиции трое из них ранее были судимы за кражи, а четвертый – за угон автомобиля.

Сегодня, 18 июня, стражи порядка задержали троих из них. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, на данный момент их везут в отделение полиции в Иглинском районе республики. Как сообщалось ранее, двое из молодых людей были уроженцами именно этого района – один проживал в деревне Урман, а другой в поселке Балтика.

В розыске по-прежнему остается 15-летний Алмаз Салахов. В ориентировке сказано, что он, возможно, передвигается на автомобиле «Лада Гранта» зеленого цвета с госномером У 363 СХ.

Приметы Алмаза Салахова: рост 165 см, среднего телосложения, овальное лицо, темные волосы, темные глаза.

Всех, кто видел Алмаза Салахова просят незамедлительно позвонить в полицию.