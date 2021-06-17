В Башкирии из закрытой специальной школы сбежали четверо подростков

Фото: соцсети/МВД по Башкирии

В минувшую среду, 16 июня, из Серафимовской специальной школы закрытого типа в Туймазинском районе Башкирии сбежали четверо воспитанников. С заявлением в полицию обратился замдиректора учреждения. Сейчас подростков разыскивают стражи порядка.

В социальных сетях появились ориентировки на всех четверых парней. По данным МВД по Башкирии, все они были ранее судимы – трое за кражи, а один за угон автомобиля. Именно из-за совершенных преступлений молодые люди оказались в Серафимовской спецшколе.

МВД по Башкирии разыскивает 17-летнего Ивана Игнаткина, ранее жившего в Белорецке. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, овальное лицо, светлые короткие волосы, светлые глаза, оттопыренные уши, тонкие губы.

Вместе с ним сбежал 16-летний Вадим Куфтерин, ранее проживавший в деревне Урман Иглинского района Башкирии. Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, овальное смуглое лицо, темные короткие волосы, темно-карие глаза, оттопыренные уши, тонкие губы, густые брови.

Третий беглец – 15-летний Илья Саликаев, ранее проживавший в Уфе. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, овальное лицо, темные короткие волосы, темно-карие глаза, оттопыренные уши, толстые губы, густые брови.

Четвертый в компании – 15-летний Алмаз Салахов, ранее жил в поселке Балтика Иглинского района Башкирии. В оринетировке сказано, что он, возможно, передвигается на автомобиле «Лада Гранта» зеленого цвета с госномером У 363 СХ.

Приметы Алмаза Салахова: рост 165 см, среднего телосложения, овальное лицо, темные волосы, темные глаза.

Всех, кто видел молодых людей, просят незамедлительно позвонить в полицию.