Сегодня в Башкирии обещают дожди и сильный ветер

Синоптики дали свой прогноз на сегодняшний день. По данным «Башгидрометцентра», сегодня ожидается не самая благоприятная погода. В республике обещают усиление ветра, дождь и грозы. В некоторых районах также прогнозируется град.

– Днем по республике кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного, – передали в ведомстве.

Согласно метеорологическим данным, температура воздуха несколько упадет. Так, днем она составит 18-23°.