Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 18:35

В МЧС экстренно предупредили о крупном граде

Спасатели также сообщили о шквалистом ветре
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пресс-служба МЧС экстренно передала о надвигающейся на Башкирию непогоде. В ведомстве сообщили, что сегодня вечером, 16 июня, и в первой половине ночи ожидается град, грозы и сильный ветер.

По данным ведомства, в регионе будет шквалистое усиление ветра до штормовых значений – 20-25 м/с. Кроме того обещают грозы, ливни и град крупных размеров.

– От ФГБУ "Башкирское УГМС" поступило штормовое предупреждение об ОЯ

Вечером 16.06.2021 и в первой половине ночи 17.06.2021 местами по республике ожидаются грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра, – проинформировали спасатели.