В МЧС экстренно предупредили о крупном граде

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Пресс-служба МЧС экстренно передала о надвигающейся на Башкирию непогоде. В ведомстве сообщили, что сегодня вечером, 16 июня, и в первой половине ночи ожидается град, грозы и сильный ветер.

По данным ведомства, в регионе будет шквалистое усиление ветра до штормовых значений – 20-25 м/с. Кроме того обещают грозы, ливни и град крупных размеров.

– От ФГБУ "Башкирское УГМС" поступило штормовое предупреждение об ОЯ

Вечером 16.06.2021 и в первой половине ночи 17.06.2021 местами по республике ожидаются грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра, – проинформировали спасатели.