Мужчина пострадал, катаясь на квадроцикле в одном из районов Башкирии

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Накануне, 12 июня, в Учалинском районе Башкирии пострадал мужчина. Об этом рассказали сотрудники Госкомитета республики по ЧС.

Как рассказали специалисты, трое мужчин поехали на квадроциклах на хребет Нурали. При подъеме один из туристов перевернулся, из-за чего получил перелом ноги. Товарищи сразу обратились в экстренные службы. У них с собой оказался навигатор, с помощью которого им удалось передать спасателям свое точное местоположение.

Спасатели оперативно направились к туристам. На месте пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего мужчину транспортировали до деревни Яльчигулово, где его благополучно передали врачам.