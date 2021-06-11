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Общество11 июня 2021 19:12

В Башкирии в выходные будет жарче, чем в Крыму

Синоптики отмечают, что температура воздуха будет выше, чем в Симферополе
Источник:kp.ru
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Синоптики Башкирии сообщили, что в грядущие выходные в республике ожидается потепление. По информации «Башгидрометцентра», 12 и 13 июня ночью температура воздуха будет в пределах +11,+17°, днем же она повысится от +21,+26° до 27,+32°.

Метеорологи обещают также кратковременные дожди и грозы из-за зоны фронта, которая все еще останется на территории региона. 14 июня вероятность осадков будет небольшой, температура повысится до 30-ти градусных значений.

Стоит отметить, что температура воздуха в эти выходные будет даже выше, чем в Крыму. В частности, в Симферополе днем она будет держаться в пределах +18, 24°. Ночью +11, +14°.