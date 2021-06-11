В Башкирии заслуженных тружеников наградили медалью «За трудовую доблесть»

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 11 июня, наградил медалью «За трудовую доблесть» заслуженных тружеников республики, сообщила пресс-служба руководителя региона. В сообщении также уточняется, что медаль учреждена указом Хабирова 9 июня. Наградой были удостоены 100 героев труда из различных отраслей экономики.

– Все вы, дорогие друзья, – настоящие герои труда. Среди вас есть представители очень разных профессий – профессора, производственники, аграрии, врачи, деятели науки, специалисты всех важных сфер. Всех вас объединяет главное: за вашими плечами – десятилетия плодотворного труда. И в том, что Уфа удостоена почётного звания «Город трудовой доблести», велика и ваша заслуга, – отметил глава.

В числе награжденных также башкирская вокальная певица Миляуша Муртазина, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Нефтекамска Зиля Гараева, директор Управления государственного аналитического контроля. Валентина Сафарова, главный научный сотрудник и исполнительный директор научно-внедренческого предприятия «Орбита» Наиль Гиниятуллин, директор Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов Александр Бодрый.

– Сегодня я от души хочу поблагодарить вас от имени всех жителей нашей республики за ваш многолетний труд, за то, что вы делаете наш Башкортостан таким, чтобы в нем хотелось жить нашим детям и внукам. Спасибо вам большое, – заключил после вручения глава.