Разработаны правила выдачи грантов социальным предпринимателям в Башкирии

В Башкирии разработали порядок выделения грантов социальным предпринимателям. Проект документа предоставлен госкомитетом по предпринимательству республики и опубликован на портале для публичного обсуждения.

Само обсуждение продлится до 21 июня, передает «Ъ-Уфа», после чего документ проверят на наличие положений, которые могут затруднить ведение предпринимательской деятельности.

Предполагается, что гранты будут предоставлять малому и среднему бизнесу, работающему в социальной сфере. Среди условий – отсутствие задолженности перед бюджетом РФ и республики. После предоставления гранта предприятие обязуется профинансировать не менее 50% расходов по проекту.

Максимальный размер гранта — 500 тыс. руб., минимальный — 100 тыс. руб. Грантом можно будет покрыть, к примеру, расходы по аренде и ремонту помещения, коммунальным платежам, комплектующим, мерам по профилактике коронавируса.