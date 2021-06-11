В День России в Уфе ограничат движение вдоль проспекта Октября

Пресс-служба ГИБДД Уфы сегодня, 11 июня, опубликовала предупреждение о перекрытии местного проезда вдоль проспекта Октября. В сообщении уточняется, что речь идет об ограничении движения в районе Горсовета.

– Временно будет перекрыт местный проезд вдоль проспекта Октября от Северного проезда до Южного проезда, – сообщили в дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что мера необходима, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения во время мероприятий, посвященных Дню России, Дню города и Дням Салавата Юлаева. Ограничение будет действовать с 20:00 до 24:00.