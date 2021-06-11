Беспределу конец: прокатчики электросамокатов заключат соглашение с мэрией Уфы

Для решения проблем с электросамокатами будет создана вневедомственная рабочая группа и заключено специальное соглашение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 10 июня, в Курултае Башкирии состоялось рабочее совещание по вопросу урегулирования вопросов использования гражданами минитранспортов. На мероприятии присутствовали как депутаты Госсобрания, так и представители компаний, осуществляющих прокат электросамокатов.

Напомним, в последнее время участились жалобы от жителей столицы на электросамокатчиков. Также возросло количество ДТП с участием водителей минитранспорта. Урегулирование этих проблем и обсуждалось на совещании.

– Очевидно, что предпринимателям тоже мешает неопределенность. Они ждут установления правил игры, чтобы на их основе выстроить бизнес-модель и избавиться от имиджа злодеев. В поиске решений заинтересованы все, – высказался по итогу мероприятия председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Депутаты Курултая предложили мэрии Уфы совместно с Минтрансом республики создать вневедомственную рабочую группу по решению вопросов регулирования работы прокатных сервисов. К сотрудничеству будут также привлечены компании по аренде электросамокатов.

– Решение всех вопросов должно опираться на совместную добрую волю органов местного самоуправления и владельцев прокатных сервисов. Должны быть разработаны правила, следование которым должно быть закреплено в соответствующем соглашении между агрегаторами и местным самоуправлением, – заявили в Госсобрании.

Заинтересованные стороны, как планируется, заключат соглашение и совместно разработают меры для повышения безопасности всех участников дорожного движения с учетом интересов как граждан, так и бизнеса.

Администрация Уфы подготовит и вынесет на обсуждение свой вариант соглашения в ближайшее время.