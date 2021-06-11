Гастролера из Хабаровска осудили на 20 лет за нападение на женщину в Уфе

Вину в преступлении злоумышленник признал лишь частично Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Уфе суд признал 49-летнего жителя Хабаровска виновным в вооруженном разбое и покушении на убийство, сопряженного с разбоем. Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, следователям удалось собрать достаточно доказательств его вины, а судья вынес вердикт – 20 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в обычной тюрьме, а оставшийся срок в колонии особого режим. Пострадавшей от действий злоумышленника женщине он обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

В ходе расследования следователи установили, что 22 декабря уроженец Хабаровска прибыл в Уфу на заработки. Вечером он зашел в магазин «Кулинария» на одной из остановок транспорта на проспекте Октября и решил ограбить заведение. Злоумышленник достал нож и потребовал от находящейся там продавщицы отдать ему содержимое кассы. Когда женщина отказалась, он набросился на нее с холодным оружием и нанес несколько ударов в живот.

На счастье женщины в магазин зашел покупатель, который остановил изверга, вынудил его выйти на улицу, где вместе с другими прохожими скрутил до приезда полиции. К счастью, пострадавшую удалось спасти – прибывшие на место медики оказали женщине своевременную помощь. Согласно материалам следствия, ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе следкома по Башкирии.