В Уфе бездомный набросился с ножом на кассира в бистро, но был остановлен случайным посетителем

Злоумышленник признал вину в разбойном нападении и покушении на убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Уфе перед судом предстанет бездомный уроженец Хабаровска, которого обвиняют в разбое и покушении на убийство. 43-летний мужчина уже был ранее судим за убийство.

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, разбойное нападение, окончившиеся поножовщиной, произошло в конце прошлого года. По версии следствия, 22 декабря 2020 года бездомный зашел в магазин «Кулинария» на проспекте Октября и в какой-то момент решил ограбить его. Пользуясь тем, что в бистро не было других посетителей, он выхватил нож и стал требовать у женщины за кассой отдать всю выручку. Продавец оказалась не робкого десятка и отказалась выполнять требование, попутно перегородив злоумышленнику дорогу к заветной добыче.

Разозлившись, мужчина стал наносить женщине удары ножом – он попал в живот, грудь и шею. К счастью, в этот момент в магазин зашел мужчина, который и сначала вывел преступника на улицу, а затем и задержал его вместе с другими прохожими. Злоумышленника передали в руки полицейских, а раненую женщину увезли в больницу. К счастью, ее удалось спасти, хотя здоровью пострадавшей и был нанесен тяжкий вред.

Как отметили в пресс-службе следкома по Башкирии, обвиняемый признал вину в преступлении.