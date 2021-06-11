Максимальную скорость электросамокатов в Уфе ограничат на трех улицах

Скоростной лимит электросамокатов ограничат на территориях нескольких улиц, парков и на набережных Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе будут ограничивать скорость движения электросамокатов для предотвращения нарушений и аварий. Столичная администрация озвучила это решение во время совещания в Курултае Башкирии по проблемам использования электросамокатов на территории республики.

Представители крупных сервисов проката согласились с помощью программного обеспечения ограничивать максимальную скорость передвижения электросамокатов на проспекте Октября, улицах Ленина и Заки Валиди до 10 км/ч, а в парках и на территориях набережных – до 15 км/ч.

В мэрии Уфы, в свою очередь, отметили, что нарушителями становятся и индивидуальные собственники электросамокатов, однако регулировать их скорость таким образом пока не представляется возможным.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как можно решить проблему с новым для Башкирии видом транспорта.