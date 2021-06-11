Прошедший ночью град побил посевы в одном из районов Башкирии

Фото: «Аургазинский вестник»

В ночь на пятницу, 11 июня, в Аургазинском районе Башкирии прошел сильный град. Из-за резкой перемены погоды на южные районы республики обрушилась ледяная стихия, из-за которой пострадали посевы. Сильнее остальных пострадали сады и огороды жителей села Месели. Местные жители выложили в социальные сети устрашающую картину: град практически уничтожил все зеленые насаждения.

Теперь жители села подсчитывают убытки и пытаются «оживить» побитые градом растения. По словам сельчан, обрушившаяся стихия буквально за полчаса сравняла с землей все посевы.

Напомним, о том, что в южных районах Башкирии ожидается сильная гроза и возможен град, предупреждали в региональном управлении МЧС России.