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Происшествия11 июня 2021 10:52

Прошедший ночью град побил посевы в одном из районов Башкирии

Больше других пострадали огороды в селе Месели Аургазинского района республики
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: «Аургазинский вестник»

Фото: «Аургазинский вестник»

В ночь на пятницу, 11 июня, в Аургазинском районе Башкирии прошел сильный град. Из-за резкой перемены погоды на южные районы республики обрушилась ледяная стихия, из-за которой пострадали посевы. Сильнее остальных пострадали сады и огороды жителей села Месели. Местные жители выложили в социальные сети устрашающую картину: град практически уничтожил все зеленые насаждения.

Теперь жители села подсчитывают убытки и пытаются «оживить» побитые градом растения. По словам сельчан, обрушившаяся стихия буквально за полчаса сравняла с землей все посевы.

Напомним, о том, что в южных районах Башкирии ожидается сильная гроза и возможен град, предупреждали в региональном управлении МЧС России.