Дожди и грозы ожидаются на территории Башкирии

В отдельных регионах Башкирии ожидаются сильные осадки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Завтра, 11 июня, в республике обещают облачную погоду с прояснениями. В отдельных регионах ожидаются сильные осадки. Ветер будет северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами днем ожидаются порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9,+14°, на востоке республики до +4°, а днем потеплеет до +21°, +26°.

На отдельных участках региональных шоссе из-за осадков прогнозируют ухудшение видимости, она составит 1-2 км. Ночью и утром из-за тумана видимость будет 500-1000 м.

Также в МЧС Башкирии сообщили, что в Аскинском и Баймакском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.