Купаясь на диком пляже, утонул 12-летний подросток из Башкирии

Тот самый пруд, где и произошла трагедия. Фото: соцсети

Вчера в Краснокамском районе Башкирии утонул подросток. Как сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии, 12-летний мальчик вместе с другом отправился купаться на дикий пляж возле пруда Морозовский в пригороде Нефтекамска. Ребята весело резвились в пруду, но внезапно один их подростков скрылся под водой и уже больше не всплыл на поверхность. На помощь бросились очевидцы, но было уже поздно.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в официально отведенных для этого местах. Купаться и тем более нырять в неизвестных местах может быть опасно для жизни.

Напомним, похожий случай произошел 29 мая в селе Нижегородка Уфимского района, где утонул 16-летний мальчик из многодетной семьи. Парень вместе с другом устроили заплыв наперегонки, но оба начали тонуть. На помощь бросился прохожий, но вытащить на берег успел только одного. Второго ребенка уже достали на следующий день водолазы.