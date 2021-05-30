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Происшествия30 мая 2021 14:33

«Был младшим ребенком в многодетной семье»: подробности гибели 15-летнего подростка в реке под Уфой

Сейчас неравнодушные соседи помогают семье организовать похороны мальчика
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Спасатели предупреждают, что купаться на необорудованных пляжах очень опасно

Спасатели предупреждают, что купаться на необорудованных пляжах очень опасно

Фото: Влад КОМЯКОВ

Накануне в селе Нижегородка Уфимского района утонул 15-летний подросток. Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, парень вместе с другом отправились искупаться на дикий пляж на реке Дема, но оба начали тонуть. На помощь к мальчишкам бросился случайный прохожий6 ему удалось вытащить одного на берег, а второй уже к тому времени полностью ушел под воду. Его тело позже достали из воды спасатели.

Как рассказали в беседе с «КП-Уфа» соседи утонувшего мальчика, Антон М. был младшим ребенком в многодетной семье, где воспитывались 10 детей. Мальчик был очень скромным и молчаливым, но добрым и всегда готовым прийти на помощь, если понадобится.

- Вообще, пляж, конечно, у нас неофициальный, но там все купаются больше и негде. Очень жаль мальчика, в соседнем доме вырос. Родители сейчас убиты горем, ждут с севера старшую сестру, чтобы заняться похоронами, - рассказала «Комсомолке» соседка Лилия Кашина.

Сейчас соседи решили помочь многодетной семье с похоронами и организовали для них сбор. Если вы хотите помочь семье, потерявшей младшего сына, вы можете связаться с Лилией Кашиной по номеру 8(917)38-91-309 (карта банка привязана к номеру).

ЧП