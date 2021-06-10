Запреты будут: в мэрии Уфы объяснили правила продажи алкоголя в День города 2021

12 июня в Уфе не будут продавать алкоголь на праздничных мероприятиях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В администрации Уфы объяснили, что алкоголь нельзя будет купить во время проведения официальных мероприятий на День города 2021.
Портал Ufatime.ru со ссылкой столичную администрацию сообщает, что официально ограничение на продажу алкоголя в уфимских магазинах действовать не будет. Однако спиртное не будут продавать на праздничных мероприятиях и концертах.
Напомним, что в этом году праздничные мероприятия будут проходить сразу на нескольких площадках. Уже традиционно, основными местами отдыха горожан будет парк «Ватан» и площадь Ленина у уфимского Горсовета.
К слову, полные ограничения на продажу алкоголя 12 июня в Башкирии все же будут – их введут в тех районах, где в этот день проводят сабантуи.
Ранее мы публиковали список официальных мероприятий на День города 2021 в Уфе.