Запреты будут: в мэрии Уфы объяснили правила продажи алкоголя в День города 2021

12 июня в Уфе не будут продавать алкоголь на праздничных мероприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Уфы объяснили, что алкоголь нельзя будет купить во время проведения официальных мероприятий на День города 2021.

Портал Ufatime.ru со ссылкой столичную администрацию сообщает, что официально ограничение на продажу алкоголя в уфимских магазинах действовать не будет. Однако спиртное не будут продавать на праздничных мероприятиях и концертах.

Напомним, что в этом году праздничные мероприятия будут проходить сразу на нескольких площадках. Уже традиционно, основными местами отдыха горожан будет парк «Ватан» и площадь Ленина у уфимского Горсовета.

К слову, полные ограничения на продажу алкоголя 12 июня в Башкирии все же будут – их введут в тех районах, где в этот день проводят сабантуи.

Ранее мы публиковали список официальных мероприятий на День города 2021 в Уфе.