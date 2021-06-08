Руководитель компании по продаже нефтепродуктов в Башкирии обвиняется в мошенничестве на 40 млн

Сейчас правоохранительные органы устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

В Уфе в отношении 39-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве, рассказали в МВД по РБ.

Предварительно установлено, что бизнесмен в 2017 году получил в одном из банков кредит на крупную сумму. Часть этих денег – а это, к слову, более 44 млн рублей, он похитил обманным путем.

В 2018 году он начал процедуру банкротства из-за долгов по кредиту и налогам, а в 2019 году был уже признан банкротом.

Для этого он совершил липовые сделки– 22 единицы техники стоимостью более 19 млн рублей переписал на родственницу и знакомых.

Сейчас по фактам преступления возбуждено дело по двум статьям УК РФ – 159 (мошенничество) и 196 (преднамеренное банкротство).

Сейчас правоохранительные органы устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.