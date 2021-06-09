В Башкирии на трассе столкнулись три фуры, 2 грузовика и автомобиль: есть пострадавшие

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня вечером в Иглинском районе Башкирии произошло серьезное массовое ДТП. Как сообщили в ГИБДД республики, на 1514-м километре трассы М-5 столкнулись сразу три фуры, две грузовые «Газели» и легковой автомобиль. По предварительным данным, погибших нет, но пострадали три человека, среди которых есть 15-летний подросток. Что стало причиной аварии, пока также не уточняется. Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели, дорожные полицейские. Подробности устанавливаются.

Напомним, серьезная авария, в которой пострадали четверо детей, произошла в минувшую субботу в Федоровском районе. Там мужчина, не имея водительских прав, вместе с женой, двумя детьми и двумя племянниками, отправился в соседнюю деревню, но не справился с управлением и свалился в овраг. Сейчас в отношении водителя следователи возбудили уголовное дело, а трое пострадавших детей в тяжелом состоянии находятся в РДКБ.