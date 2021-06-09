Следователи устанавливают причины падения строителя с 10 этажа в Уфе

Строитель скончался до приезда скорой помощи

В Уфе следователи разбираются в причинах ЧП, произошедшего 4 июня в Кировском районе. В тот день 29-летний строитель занимался монтажом утеплителя на 10 этаже строящейся высотки на улице Пугачева, но не удержался и рухнул вниз. Молодой мужчина получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Сейчас сыщики проводят доследственную проверку: осматривают место происшествия, изучают документацию строительной фирмы, опрашивают руководство и других работников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда».

- Действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при выполнении работ в организации, будет дана правовая оценка, - отметили в ведомстве.