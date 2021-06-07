В Уфе на улице Пугачева погиб 29-летний строитель

Гострудинспекция заявила о начале расследования смерти 29-летнего монтажника компании ООО «БашКомфортСтрой». По сообщению ведомства, несчастный случай, который привел к гибели строителя, произошел 4 июня на улице Пугачева.

Согласно предоставленной информации, мужчина погиб во время работ по монтажу утеплителя в строящемся доме. Монтажник сорвался и упал с высоты десятого этажа. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящий момент инициировано расследование, которое поможет определить обстоятельства и причины произошедшего.