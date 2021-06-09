На популярном маршруте в Уфе подорожает стоимость проезда

В этот раз речь идет о 210-ом маршруте, который перевозит пассажиров от ОК «Сипайловский» до «Школа №75» на улице Вологодской в Черниковке.

В столице Башкирии подорожает проезд еще на одной популярной маршрутке. В этот раз речь идет о 210-ом маршруте, который перевозит пассажиров от ОК «Сипайловский» до «Школа №75» на улице Вологодской в Черниковке.

С 3 июля стоимость проезда на нем составит 30 рублей и за наличный расчет, и безналичный, и по карте «Алга». Об этом мэрии сообщил оператор по перевозке пассажиров –ООО «Арбат+».

Напомним, что с 7 июня 2021 года проезд до 30 рублей поднялся на следующих маршрутках: № 220 («Профилакторий «Радуга» - Южный автовокзал»), № 224 («Ул. Адмирала Макарова - Микрорайон «Южный»), № 233 («Ул. Бельская - ТЭЦ-1») и № 288 ) «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Максимовка).