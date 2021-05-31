В Уфе на нескольких популярных у горожан маршрутах подорожает проезд

Цена будет одна и на наличном. и на безналичном расчете, включая карту "Алга"

В Уфе на нескольких популярных среди горожан маршрутах подорожает стоимость проезда. Об этом сообщили в городской администрации, ссылаясь на оператора-перевозчика «Компания Уфа-Лайн». Стоимость проезда увеличится уже 7 июня и коснется четырех маршрутов: № 220 («Профилакторий «Радуга» - Южный автовокзал»), № 224 («Ул. Адмирала Макарова - Микрорайон «Южный»), № 233 («Ул. Бельская - ТЭЦ-1») и № 288 ) «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Максимовка).

При безналичном и наличном расчете стоимость проезда составит 30 рублей, включая проезд по карте «Алга».