Детей застали за опасным занятием в Уфе

- Дети гуляют на крыше. Как они попали туда, неизвестно, - написал автор поста.

На крыше популярного торгового центра «Башкирия» уфимцы сегодня утром, 9 июня, заметили детей за опасным занятием. Несовершеннолетние гуляли на высоте и время от времени подходили к выступу. Бдительный горожанин сфотографировал подростков и опубликовал фото в соцсети, надеясь, что кто-то узнает своего ребенка, или руководство ТЦ обратит внимание.

- Дети гуляют на крыше. Как они попали туда, неизвестно, - написал автор поста.

Напомним, что "КП-Уфа" писала о том, что подросток в Уфе залез на выступ многоэтажного дома, чтобы снять видео в "Тик Ток" и набрать лайки.