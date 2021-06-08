Ради просмотров в «Тик-токе» подросток рискнул жизнью в Уфе

Отметим, что такие трюки очень опасны для жизни.

Что ни сделаешь ради просмотров в «Тик Ток» - таков девиз современной молодежи, как бы грустно это не звучало.

Жители микрорайона «Планета» на днях шокировались поступком школьника, который залез на крышу дома, чтобы снять видео. Он подражал любителям экстремальных трюков и вылез на выступ дома. Об этом сообщает "Ю-ТВ".

- Берем, перелезаем. Опа. Проникаем, - комментирует он. – И вот, посмотрите, какая тут высота. 11 этаж.

На записи нет момента, как он залезает обратно.

Отметим, что такие трюки очень опасны для жизни.