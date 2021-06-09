Ивана Урганта в эфире его вечернего шоу заинтересовал рот рэпера Моргенштерна

Фото: передача «Вечерний Ургант»

Уфимский рэпер и блогер Моргенштерн побывал на шоу «Вечерний Ургант».

В самом начале выпуска популярный телеведущий задал вопрос об изменениях Алишера Моргенштерна. Тот радостно ответил, что у него появилось еще шесть шестерок – три выгравированы на цепи из белого золота, а еще три изображены на внутренней стороне зубов артиста.

- Мамочки родные! Никогда бы не подумал, что загляну в рот Моргенштерна и увижу там что-то интересное! – возбужденно вскрикнул Ургант, увидев необычную татуировку.

После этого два шоумена обсудили золотые украшения артиста и обсудили премию музыкального телеканала, где рэпер так и не смог получить звание артиста года. Закончилась передача тем, что Ургант и Моргенштерн позвонили случайным пользователям интернета и спросили их мнение о творчестве рэпера. Как и предполагалось, возрастную аудиторию не привлекает творчество эпатажного уроженца Башкирии.