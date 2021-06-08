Могут покупать по дому каждый месяц: опубликованы данные о зарплатах игроков «Салавата Юалева» в новом сезоне КХЛ

За сезон Хартикайнен получает не меньше 90 млн рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Стали известны зарплаты игроков «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ 2021/2022.

После вылета из борьбы за Кубок Гагарина от казанского «Ак Барса» в уфимской команде произошли некоторые изменения в составе. Новые контракты не получили Владимир Жарков, Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев.

Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало данные о зарплатах уфимских хоккеистов в новом сезоне КХЛ. Как и прежде, больше всего менеджмент команды тратит на легионерское звено. Хартикайнен (90 млн рублей), Гранлунд (65 млн), Маннинен (70 млн), и Ларсен (80 млн) за сезон получают около трети всего бюджета клуба. Из российских игроков больше всего зарабатывают форвард Александр Кадейкин (55 млн) и защитник Михаил Науменков.

Новички команды Сергей Шмелев и Виктор Тихонов получают по 40 и 35 млн соответственно

Самая скромная зарплата еще у одного нового игрока «Салавата Юлаева» из «Сибири» - Степан Санников получает лишь 10 млн рублей за сезон.

Стоит понимать, что озвученные суммы указаны без учета бонусов за командные или личные достижения хоккеистов.