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Общество8 июня 2021 13:56

Могут покупать по дому каждый месяц: опубликованы данные о зарплатах игроков «Салавата Юалева» в новом сезоне КХЛ

Треть общего бюджета команды тратят на легионерское звено
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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За сезон Хартикайнен получает не меньше 90 млн рублей

За сезон Хартикайнен получает не меньше 90 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Стали известны зарплаты игроков «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ 2021/2022.

После вылета из борьбы за Кубок Гагарина от казанского «Ак Барса» в уфимской команде произошли некоторые изменения в составе. Новые контракты не получили Владимир Жарков, Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев.

Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало данные о зарплатах уфимских хоккеистов в новом сезоне КХЛ. Как и прежде, больше всего менеджмент команды тратит на легионерское звено. Хартикайнен (90 млн рублей), Гранлунд (65 млн), Маннинен (70 млн), и Ларсен (80 млн) за сезон получают около трети всего бюджета клуба. Из российских игроков больше всего зарабатывают форвард Александр Кадейкин (55 млн) и защитник Михаил Науменков.

Новички команды Сергей Шмелев и Виктор Тихонов получают по 40 и 35 млн соответственно

Самая скромная зарплата еще у одного нового игрока «Салавата Юлаева» из «Сибири» - Степан Санников получает лишь 10 млн рублей за сезон.

Стоит понимать, что озвученные суммы указаны без учета бонусов за командные или личные достижения хоккеистов.