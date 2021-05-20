Строим нефинское звено: каким будет «Салават Юлаев» в новом хоккейном сезоне

В плей-офф 2020/2021 «Салават Юлаев» не смог обыграть «Ак Барс» Фото: Рустем АХУНОВ

«Салават Юлаев» в прошлом плей-офф КХЛ неприятно удивил всех местных фанатов хоккея. Если в регулярном сезоне команду в большинстве случаев и «вывозило» финское звено, то в серии игр на вылет странная на первый взгляд тактика Томи Ламсы уже не сработала. Пройдя без особых проблем соседей из «Трактора» уфимская команда наткнулась на «татарскую стену» - игроки «Ак Барса» напрочь заблокировали ударное первое звено уфимцев. В итоге за четыре матча никто из финнов так и не смог забить ни одного гола, хотя в «регулярке» в ворота в воротах «Ак Барса» оказывалось по четыре шайбы только от Хартикайнена.

Игроки «Ак Барса» успешно закрыли Хартикайнена и его партнеров по звену Фото: Рустем АХУНОВ

После такого фиаско всему руководству команды нужно было в срочном порядке пересматривать отношение к ролям игроков на льду. Оказавшись единственным оружием Ламсы, загнанные легионеры «Салавата» в играх с казанским клубом в среднем проводили на льду от 21 до 23 минут. И судя по выражению лица Хартикайнена во время отдыха на скамейке, удовольствия от такого «долгоиграющего» хоккея он явно не получал.

Томи Ламса сделал ставку на звено легионеров Фото: Рустем АХУНОВ

Вместо того, чтобы попытаться наладить ситуацию с игровым временем нефинских хоккеистов, руководство уфимского клуба решило не продлевать контракты с рядом ключевых игроков. Рассказываем про кадровые изменения в «Салавате Юлаеве» весной 2021 года.

УШЛИ ИЗ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА»

Вячеслав Солодухин

32-летний нападающий пришел в «Салават Юлаев» еще в далеком 2017 году и сразу же закрепился в основном составе. Солодухин не был звездой уровня Умарка, но выполнял много черновой работы, играя в четвертом звене. Вячеслав никогда не боялся идти в борьбу за шайбу и чаще всех своих одноклубников бросался под нее, закрывая ворота.

Дмитрий Кугрышев

Воспитанник школы ЦСКА появился в Уфе в 2018 году. Форвард немного сдал при Томи Ламсе –31 очко в «регулярке» прошлого сезона против 34 в сезоне 2019/2020. Тем не менее, Кугрышев постоянно попал в основной состав «Салавата Юлаева» и успел поиграть во всех звеньях. Вместе с Солодухиным Дмитрий отправился в столичный «Спартак».

Владимир Жарков

32-летний форвард из ЦСКА был, пожалуй, одним из самых жестких нападающих в составе «Салавата Юлаева» за прошлые годы. В омском «Авангарде» оценили самоотверженную игру Владимира и предложили ему контракт после того, как его не стал продлевать «Салават Юлаев».

Жарков был одним из самых боевых нападающих «Салавата Юлаева» Фото: Рустем АХУНОВ

Алексей Семенов

Опытный защитник пришел в «Салават Юлаев» из подмосковного «Витязя» в 2018 году. 40-летний хоккеист часто попадал в заявки, но практической пользы на льду от него было не так много. Тем не менее, Семенова называли «играющим тренером» - он помогал молодым защитникам «Салавата Юлаева» адаптироваться к скоростям КХЛ. Капитан команды Григорий Панин как-то признался, что именно «Сэм» создавал в раздевалке боевую атмосферу и настраивал хоккеистов. К слову, тот же Панин первым сообщил, что Семенов получит роль тренера в московском «Спартаке».

Даниил Тарасов

Молодой сменщик Юхи Метсолы за время аренды в Уфе успел отыграть за «регулярку» и плей-офф всего 18 игр. Как и в случае с финской тройкой нападающих, Ламса до последнего надеялся на своего соотечественника-вратаря, оставляя Тарасова лишь для самых критических моментов. Сразу после вылета «Салавата Юлаева» Тарасов отправился обратно в США, где сейчас выступает за «Блю Джекетс» и его фарм-клуб «Кливленд Монстерз». В КХЛ права на вратаря остались за «Салаватом Юлаевым».

Александр Алексеев

Этот защитник был полезным для «Салавата Юлаева» в «регулярке». В конце марта, как и Тарасов, Алексеев вернулся в США, где играет за фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ. Права на защитника также находятся у «Салавата Юлаева»

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Виктор Тихонов

33-летний нападающий пришел в уфимский клуб из казанского «Ак Барса». У наших соседей внук знаменитого хоккеиста шедевральной игрой в «регулярке» не отличался, хотя проводил на льду достаточно времени, в том числе, в первом звене. В плей-офф своего последнего сезона за «Ак Барс» Тихонов трижды забивал «Торпедо» и отдал одну голевую передачу во втором матче с «Салаватом Юлаевым» - на этом его активный вклад в выход в финал конференции закончился.

Виктор Тихонов пришел в «Салават Юлаев» из казанского «Ак Барса» Фото: hcsalavat.ru

Тем не менее, боссы «Салавата Юлаева» подписали с универсальным нападающим (играет как в центре, так и по краям) контракт на два года.

Сергей Шмелев

28-летний нападающий в прошлом сезоне за «Сочи» показывал лучшую игру за всю карьеру. Воспитанник татарской школы хоккея проводил много времени на льду, зарабатывая очки передачами и голами. Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов отметил лидерские и снайперские качества Шмелева и заявил, что хоккеист будет часто выходить в составе бригады большинства. По всей видимости, Шмелев в уфимский клуб пришел на замену Жаркову.

Прошлый сезон в «Сочи» был лучшим для Сергея Шмелева Фото: hcsalavat.ru

КТО НУЖЕН

В общем и целом, основной состав «Салавата Юлаева» можно назвать «почти укомплектованным» уже за три месяца до начала регулярного сезона. Новые контракты получили защитники Евгений Бирюков, Михаил Науменков, Павел Коледов, Григорий Панин и нападающие Джефф Плэт, Сакари Маннинен, Данил Алалыкин, Александр Кадейкин и Данил Башкиров. Тем не менее, в команде остались места, требующие работы спортивного директора.

За счет подписания Шмелева и Тихонова команда теоретически сможет избежать проблем с игрой в нападении. Так или иначе, оба игрока готовы к выступлению за команду уровня «Салавата Юлаева». Не стоит забывать и про вернувшегося из-за океана форварда Михаила Воробьева, успевшего отыграть за башкирский клуб всего пять игр (контракт с ним заключили аж до 2023 года). Из «основы» нападающих пока неизвестна лишь судьба Эдуарда Гиматова – его контракт истек 30 апреля, но о продлении соглашения с хоккеистом озвучено не было.

Гораздо интереснее ситуация обстоит с линией защиты. Команда лишилась как минимум двух основных игроков этой позиции – Алексеева и Семенова. Одного из них, гипотетически, сможет сменить молодой Шакир Мухамадуллин. Второе место так и остается вакантным, прежде всего команде нужен опытный защитник.

Также хороший бэкап требуется и Юхе Метсоле. Главная проблема в том, что должность эта, по сути, расстрельная. Финну в команде доверяют безгранично, поэтому второй кипер занимает место в воротах лишь после откровенно провальной игры Метсолы или в случае его болезни. Все остальное время сменщик финна должен проводить на скамейке запасных. Естественно, что вратари уровня Даниила Тарасова, Ивана Федотова или Андрея Кареева на такие условия не согласится – для развития любому хоккеисту нужна игровая практика и доверие тренера. Если говорить простым языком, то в нынешних условиях «Салавату Юлаеву» нужен хороший голкипер, который сыграет от силы 10-15 игр за весь сезон и плей-офф.

Метсоле необходим хороший бэкап, который будет выходить на лед не так часто Фото: Рустем АХУНОВ

К слову, остается вакантным и место тренера вратарей «Салавата Юлаева» - прошлый наставник Вадим Тарасов отправился в США помогать своему сыну Даниилу. Фотография и информация о Тарасове уже пропала с официального сайта уфимского клуба.