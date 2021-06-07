«Ковид продолжает забирать»: в Уфе скончался врач-травматолог РКБ имени Куватова

Фото: Муйнакская сельская библиотека/Вконтакте

В Уфе ушел из жизни 62-летний врач-травматолог Булат Абдулгужин. Предварительно известно со слов председателя Союза женщин Башкирии Рашиды Султановой, что медик из РКБ имени Куватова не справился с последствиями коронавируса.

– Ковид продолжает забирать хороших людей. Сегодня погиб от ковида врач, прекрасный хирург-травмотолог РКБ Абдулгужин Булат Ишмуллович. Ему было 62 года. Вечная память, — рассказала в социальных сетях о его смерти председатель Союза женщин Башкирии Рашида Султанова.

Односельчане из деревни Малый Муйнак Зианчуринского района, откуда Булат Абдулгужин родом, также скорбят о потере талантливого соотечественника, отмечая его человеческие качества и профессиональные успехи.

– Очень жалко терять прекрасного человека, врача от Бога. Ну очень великий, истинный благородный хирург. Земляки, Булат – наша гордость Земля пусть пухом будет, – пишут местные жители.