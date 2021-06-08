Строители начали укладывать асфальт на уфимскую дорогу в 1,2 км, ремонт которой оценили в 168 млн

В Уфе начали укладывать асфальт на бульваре Хадии Давлетшиной

В Уфе приступили к укладке асфальта на бульваре Хадии Давлетшиной.

Участок бульвара Хадии Давлетшиной, на котором идут работы по капитальному ремонту, протягивается от улицы Николая Дмитриева до улицы Заводской. Общая протяженность отремонтированного бульвара, по данным тендера, составляет порядка 1,2 км. Работы по проектировке и ремонту бульвара оценили в 173 миллиона рублей. Строители обещают завершить объект до конца октября 2021 года.

Помимо замены асфальта, на месте заменят линии электропередач, освещение, установят новые знаки и светофор возле ТЦ «Купец».

Напомним, что сейчас в Уфе идет капитальный ремонт улицы Комсомольской. Весной 2021 года власти перекрывали движение по ней на участке от улицы Рязанской до улицы 50 лет СССР до августа этого года.