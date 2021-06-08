«Очень похоже, что вас ******»: известный комик Батрутдинов высмеял новую уфимскую набережную за 17 млрд

Многие уфимцы признали, что отчасти комик прав

Вчера в Уфе состоялся концерт «ХБДсМ», в котором приняли участие популярные российские комики Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Демис Карибидис и Марина Кравец. Перед шоу они прогулялись по Уфе, после чего поделились впечатлениями о башкирской столице. Например, Тимур Батрутдинов признался, что ему посоветовали прогуляться по уфимской набережной и он остался под большим впечатлением.

- Значит так, набережная… Вбухали туда, как мне сказали, надеюсь, проверенные на ковид источники, 17 миллиардов рублей. сказали, что будет похоже на Питер, на Венецию.. прошелся я по этой набережной и скажу вам так: очень похоже. Очень похоже, что вас <…> (обманули), - пошутил Батрутдинов, после чего зал взорвался хохотом и громкими аплодисментами.

Кстати, многие уфимцы согласились с мнением комика. Они считают, что набережная выглядит голой и унылой и нуждается в доработке.

- Да, так и есть по факту. Голая бетонная набережная. Никаких развлечений для взрослых и детей. Взяли хотя бы пример с Набережных Челнов. Как устроены набережные там, все условия для полезного и приятного времяпровождения, куча спортивных и детских площадок, развлечений и мест досуга, кафе и благоустроенных городских зон, точек притяжения, - посоветовал один из комментаторов.

Ранее «КП-Уфа» писала о необычной фотосессии Гарика Харламова, которую тот устроил на уфимских улицах: позировал на фоне трактора, недостроенной набережной, прятался в клумбе и пытался облизать гранитный парапет возле Белого дома.