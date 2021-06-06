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Общество6 июня 2021 20:40

Знаменитый комик Гарик Харламов устроил в Уфе необычную фотосессию

Шоумен пошутил, что участвует в съемках для уфимского журнала
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: garikkharlamov

Фото: garikkharlamov

В Уфу неожиданно с визитом прибыл знаменитый комик Гарик «Бульдог» Харламов. В соцсетях он опубликовал кадры с весьма неожиданно ракурса: то он пытается облизнуть гранитный парапет на фоне Белого дома, то кокетливо выглядывает из зарослей кустарников на клумбе, то позирует возле трактора и на фоне строящейся набережной возле бассейна «Юность». На расспросы подписчиков, зачем он вообще приехал в Уфу и что означают эти фотографии – обычный прикол или в них есть скрытый смысл – шоумен ответил, что это фотосессия для журнала.

- Фотосессия для журнала «Уфа»! Скоро во всех кинотеатрах Уфы, - загадочно ответил комик.