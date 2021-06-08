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Общество8 июня 2021 17:39

Власти продолжают изымать участки у жителей Уфы

На месте хотят построить дорогу
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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У жителей Нагаево выкупят земельные участки для строительства трассы

У жителей Нагаево выкупят земельные участки для строительства трассы

Администрация Уфы изымает участки для строительства дороги в районе села Нагаево.

Соответствующий указ о том, что жителям села следует отдать участки, появился на официальном сайте уфимской администрации. Сообщается, что владельцам сразу четырех участков по улице Есенинской предстоит продать землю чиновникам.

Участки понадобились представителям городской власти не просто так. На месте будет проходить участок трассы М-5, связывающую Самару, Уфу и Челябинск.

Напомним, что похожим образом в конце мая 2021 года в Уфе были изъяты земли и помещения усадьбы Горылева. Правда, тогда жителей дома переселили из-за аварийного состояния дома. Вскоре они начнут жить в «других благоустроенных жилых помещениях».