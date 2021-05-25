Власти Уфы изымут землю и помещения усадьбы Гурылева «для муниципальных нужд»

фото: мэрия Уфы

В Уфе «для муниципальных нужд» изымут земельный участок и помещения двухэтажной усадьбы Гурылева. Это здание - объект культурного наследия, который располагается по адресу Гоголя, 22. Постановление об изъятии подписал мэр города Сергей Греков опубликовано на сайте администрации.

Как следует из аннотации к документу, дом на Гоголя в сентябре 2020 года был признан аварийным и подлежащим реконструкции. В связи с этим земля, а также находящиеся на ней жилые и нежилые помещения будут изъяты у собственников. Граждан, проживающих на этой территории по договорам социального найма, переселят в «другие благоустроенные жилые помещения».

Напомним, в 2019 году общественники заявляли, что усадьбу Гурылева могут снести, чтобы построить на ее месте парковку арбитражного суда.