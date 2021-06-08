В Уфе 16-летний ученик сообщил о заложенной бомбе в школе

В Уфе прокуратурой Октябрьского района утверждено обвинительное заключение в отношении 16-летнего местного жителя. Фигуранта уголовного дела обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Следствием выдвинута версия, что в марте 2021 года ученик гимназии позвонил со своего мобильного в приемную директора школы, заявив, что в учебном учреждении заложена бомба. После звонка на место предполагаемого происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело буду рассматривать в Октябрьском районном суде Уфы.