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Общество8 июня 2021 16:04

В Уфе 16-летний ученик сообщил о заложенной бомбе в школе

Подростка теперь будут судить за ложное сообщение
Источник:kp.ru
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В Уфе прокуратурой Октябрьского района утверждено обвинительное заключение в отношении 16-летнего местного жителя. Фигуранта уголовного дела обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Следствием выдвинута версия, что в марте 2021 года ученик гимназии позвонил со своего мобильного в приемную директора школы, заявив, что в учебном учреждении заложена бомба. После звонка на место предполагаемого происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело буду рассматривать в Октябрьском районном суде Уфы.