В Башкирии мужчина спас жизнь 7-летнему мальчику

Фото: МЧС по Башкирии

Мужчина из Башкирии спас из горящей квартиры 7-летнего мальчика, сообщили спасатели МЧС по республике. По информации ведомства, пожар начался 5 июня в 9:57 в Салавате, на Школьном переулке, 5.

По информации пресс-службы МЧС, до прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться 10 человек. Из горящей квартиры был спасен и пострадавший мальчик. Сосед ребенка по выступам в стене залез на второй этаж, забрался в квартиру, нашел мальчика и скинул его на растянутое снизу полотно. Мальчик был госпитализирован в больнице с отравлением дымом.

Как выяснилось, в результате пожара был поврежден балкон и комната однокомнатной квартиры. Горение удалось ликвидировать в 10:12 полностью. В МЧС России направлено ходатайство о награждении мужчины, спасшего ребенка.