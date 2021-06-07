В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра и грозы

В МЧС по Башкирии предупредили о резком ухудшении погодных условий. По информации спасателей уже сегодня, 7 июня, вечером ожидается гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду.

В ведомстве также уточнили, что в период с 20:00 7 июня до 20:00 8 июня в республике ожидается дождь, а также гроза и неустойчивый ветер. Ночь при этом будет без осадков.

Скорость ветра нем составит 5-10м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Направление – северо-восточное. Температура воздуха ночью 5-10°, местами 11-16°, днем 22-27°.