Пьяный водитель сбил в Уфе двух маленьких детей

Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД сообщили, что в Уфе 41-леттний пьяный мужчина сбил двоих детей – 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. ДТП произошло около 20:00 6 июня на улице 2-1 переулок Жуковского.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Тойота Авенсис» в момент совершения аварии был пьян и без права управления автомобилем. Пострадавшие дети играли возле проезжей части, когда мужчина на них наехал. После случившегося их госпитализировали с различными травмами и отпустили домой, как только была оказана медицинская помощь.

Мужчину привлекли к административной ответственности.