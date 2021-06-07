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Общество7 июня 2021 11:04

Глава Башкирии заявил, что не нужно платить за плохой капитальный ремонт

Радий Хабиров заявил, что намерен навести порядок в сфере ЖКХ
Источник:kp.ru
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На оперативном совещании правительства республики 7 июня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что подрядчикам, которые делают плохой капитальный ремонт в многоквартирных домах, не стоит выплачивать деньги. С этим заявлением он выступил после доклада и.о. главы минЖКХ региона Ирины Головановой.

Хабиров отметил, что в случае, если выполненные работы сделаны плохо, нужно не принимать их, даже если подрядчики намерены обратиться в суд.

– А там, если где люди не поняли, я буду привлекать правоохранительные органы, чтобы порядок в этой связи был наведён, - подытожил руководитель региона.