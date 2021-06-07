Глава Башкирии заявил, что не нужно платить за плохой капитальный ремонт

На оперативном совещании правительства республики 7 июня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что подрядчикам, которые делают плохой капитальный ремонт в многоквартирных домах, не стоит выплачивать деньги. С этим заявлением он выступил после доклада и.о. главы минЖКХ региона Ирины Головановой.

Хабиров отметил, что в случае, если выполненные работы сделаны плохо, нужно не принимать их, даже если подрядчики намерены обратиться в суд.

– А там, если где люди не поняли, я буду привлекать правоохранительные органы, чтобы порядок в этой связи был наведён, - подытожил руководитель региона.