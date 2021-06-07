В Уфе 6-летний мальчик застрял в фонтане «Танцующие журавли»

Фото: УГЗ Уфы

Уфимские спасатели управления по гражданской защите сообщили, что вчера, 6 июня, им пришлось вызволять 6-летнего мальчика, который угодил в ловушку на фонтане «Танцующие журавли» в районе Городского дворца культуры.

Как выяснилось, мальчик вместе с родителями гулял на фонтане, когда его нога застряла в декоративном металлическом элементе. Чтобы спасти ребенка, спасателям пришлось перепилить элемент при помощи электрического инструмента.

Серьезной травмы мальчику удалось избежать, однако ему все же понадобилась медицинская помощь, так как он порезался во время того, как нога соскользнула внутрь элемента.