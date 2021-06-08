Депутаты утвердили штрафы за продажу в Башкирии газовых баллончиков детям

Сжиженный газ опасен для детей и подростков Фото: Алексей ФОКИН

Накануне власти Башкирии опубликовали принятые накануне поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы за продажу газовых баллончиков и зажигалок детям. Власти рассчитывают, что новые штрафы оградят детей и подростков от сниффинга – формы токсикомании, из-за которой в регионе уже погибли несколько человек. Закон, запрещающий продажу несовершеннолетним любых товаров, содержащих сжиженный газ, приняли депутаты Госсобрания-Курултая.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации Башкирии 4 июня, указаны конкретные суммы штрафов за продажу сжиженного газа подросткам.

Так, самого продавца, нарушившего закон, оштрафуют на сумму от трех до четырех тысяч рублей, при повторном нарушении от четырех до пяти тысяч. Для должностных лиц штраф уже будет значительно выше – от 20 до 25 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 30 до 40. Юридическое лицо же вовсе оштрафуют на сумму от 30 до 40 тысяч рублей, а при повторном нарушении сумма штрафа составит от 50 до 70 тысяч рублей.