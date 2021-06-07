«Получили хороший объект, просто сами пока не осознаем»: Хабиров похвалил новую уфимскую набережную

Глава Башкирии заявил, что уфимская набережная сделана на хорошем уровне Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 7 июня, утром на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров вновь высказался об уфимской набережной. Он заявил, что объект для отдыха жителей является хорошим, «просто сами пока этого не осознаем».

– Безусловно, мы, наверное, до конца еще не понимаем, что получили в результате долгой, кропотливой, тяжелой, где-то неблагодарной работы. В том числе, и в рамках критики жителей. Мы получили хороший объект для отдыха наших жителей – просто сами пока этого не осознаем. Надо вдохнуть туда жизнь, – заявил глава республики.

Напомним, ранее глава региона высказывался негативно об уфимской набережной. По его словам, «там было много очень некачественной, хамской работы».