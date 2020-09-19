«Она мне не нравится»: Радий Хабиров раскритиковал новую набережную Уфы

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Радий Хабиров высказался о новой уфимской набережной. По мнению главы Башкирии, ей не хватает жизни, которую еще предстоит вдохнуть.

- Я ее не приму, она мне не нравится. Там много очень некачественной, хамской работы. В нее нужно вдыхать жизнь, - заявил Хабиров в эфире Business FM.

Наполнение новой набережной глава региона намерен курировать лично, так как это проект республиканского значения. По его плану, там должны появиться ресторан, ледовая коробка, площадки для занятия спортом и отдыха.

- В моем понимании это клондайк для бизнеса, - подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что возможность получить место на новой набережной будет предоставлена любому предпринимателю.

- Любой бизнесмен, который придет туда и решит вкладывать, на справедливых условиях получит эту возможность, - заверил глава республики.

Напомним, власти рассчитывают, что до конца лета 2021 года в Уфе появятся первые рестораны и коммерческие места для отдыха.